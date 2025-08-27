https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Premio_Josef-Woltering-GmbH-web.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-27 08:27:572025-08-26 12:35:38Premio Reifen + Autoservice Josef Woltering GmbH feiert 40-jähriges Jubiläum
Premio Reifen + Autoservice Josef Woltering GmbH feiert 40-jähriges Jubiläum
Seit vier Jahrzehnten steht der Name Woltering für fachkundige Beratung, verlässlichen Service und kontinuierliches Wachstum. Am 1. August 1985 startete die Erfolgsgeschichte des heute 17-köpfigen Teams mit einer kleinen Werkstatt und drei Gründern als Kempen-Betrieb. Heute zählt der Betrieb zu den langjährigsten Premio-Partnern in Deutschland und ist fester Anlaufpunkt für Kunden aus Meppen und Umgebung.
