Premio Reifen + Autoservice Josef Woltering GmbH feiert 40-jähriges Jubiläum

Seit vier Jahrzehnten steht der Name Woltering für fachkundige Beratung, verlässlichen Service und kontinuierliches Wachstum. Am 1. August 1985 startete die Erfolgsgeschichte des heute 17-köpfigen Teams mit einer kleinen Werkstatt und drei Gründern als Kempen-Betrieb. Heute zählt der Betrieb zu den langjährigsten Premio-Partnern in Deutschland und ist fester Anlaufpunkt für Kunden aus Meppen und Umgebung.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen