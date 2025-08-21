UTA Edenred weitet sein E-Charge-Angebot jetzt auf weitere Länder Europas aus

UTA Edenred hat sein Angebot für das öffentliche Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen auf weitere Länder ausgeweitet. So steht die Ladelösung UTA E-Charge jetzt auch Kunden mit Sitz in der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland zur Verfügung und ermöglicht das Laden im öffentlichen UTA-Netz mit über 925.000 Ladepunkten in 28 Ländern, darunter rund 300 Lkw-kompatible Ladestationen inklusive der Stationen des Milence-Schnellladenetzes. Mit diesem Ausbauschritt von UTA E-Charge bedient UTA Edenred aus Österreich jetzt Kunden in 15 Ländern mit seiner Lösung für öffentliches Laden: Nach dem Start in Deutschland und Österreich kamen Anfang des Jahres bereits Benelux, Frankreich, Italien, Spanien und Polen hinzu.