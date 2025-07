UTA Edenred weitet E-Charge auf elektrische Lkw und Transporter aus

Nach dem Start seiner Ladelösung E-Charge für Pkw, hat UTA Edenred sein Angebot nun auch auf elektrische Lkw und Transporter ausgeweitet, und zwar beginnend mit dem deutschen Markt. Im Bereich Public Charging stehen den Kunden des in Österreich ansässigen Mobilitätsdienstleisters für ihre schweren Nutzfahrzeuge rund 300 Lkw-kompatible Ladestationen in Europa zur Verfügung, darunter auch die Stationen des Milence-Schnellladenetzes. UTA Edenreds öffentliches Lkw-Ladenetz wird bereits etwa von Daimler Truck genutzt. So haben elektrische Lkw von Mercedes-Benz mit der ServiceCard-Ladekarte des Nutzfahrzeugherstellers Zugang zu den Ladestationen mit UTA-Akzeptanz in ganz Europa.

