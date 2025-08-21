Delticom erweitert Autoreifenonline.de um neue Funktionen

Rechtzeitig zur Umrüstsaison hat Autoreifenonline.de einige neue Funktionen in seinem Shop implementiert. So biete das B2B-Portal der Delticom AG für Reifen, Felgen und Zubehör nun erweiterte Produktfilter, mit denen Kunden noch schneller und noch genauer die Produkte finden können sollen, die sie suchen. Außerdem seien jetzt Produktvergleich möglich, mit denen mehrere Produkte gleichzeitig verglichen werden können, „um schnell und einfach die besten Optionen für Ihre Kunden zu finden. Wählen Sie einfach die Produkte aus und sehen Sie die Unterschiede auf einen Blick – von Preis bis hin zu technischen Details“, heißt es dazu aus Sehnde, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Dazu passen auch die nun detaillierter angezeigten Produktmerkmale. Dazu gehören etwa Informationen zu spezifischen Materialien oder technischen Spezifikationen. Außerdem können B2B-Kunden auf Autoreifenonline.de nun auch ihre Produktauswahl in einer Merkliste speichern. „So haben Sie schnell Zugriff auf alle Artikel, die Sie für zukünftige Bestellungen in Betracht ziehen, und können diese später problemlos wieder aufrufen“, unterstreicht der Plattformbetreiber. „Mit diesen neuen Funktionen möchten wir Ihnen dabei helfen, Ihre Einkaufsprozesse schneller und effizienter zu gestalten“, so Delticom abschließend.