Statt auf Politik, setzt Filialist und Runderneuerer Reifen Lorenz auf â€žeigene Konjunkturâ€œ

Auf der mittelstÃ¤ndischen, wie auf der industriellen Runderneuerung lastet bereits seit LÃ¤ngerem ein groÃŸes MaÃŸ an Unsicherheit. Man denke da an das seit Jahren diskutierte und â€“ so ist zu hÃ¶ren â€“ eigentlich komplett zu Ende geplante EU-Reifenlabel fÃ¼r Runderneuerte, das durch die jÃ¼ngste BestÃ¤tigung der EU-Kommission zur Taxonomie-KonformitÃ¤t etwas an Relevanz eingebÃ¼ÃŸt hat. Oder man denke an das FÃ¶rderprogramm Umweltschutz und Sicherheit; der Bruch der Ampelkoalition in Berlin hatte auch dieses, vorerst jedenfalls, in eine politische Sackgasse bugsiert. Die Folgen im Markt sind klar zu sehen, es herrscht eine KaufzurÃ¼ckhaltung bei den Kunden. Auch bei Reifen Lorenz, einem der grÃ¶ÃŸten Filialisten und Runderneuerer Deutschlands, erkennt man die Unsicherheiten, will sich aber nicht in Gejammer ergehen. Stattdessen geben Hermann und Maximilian Lorenz im GesprÃ¤ch mit der NEUE REIFENZEITUNG selbstbewusst zu Protokoll: â€žWir machen unsere eigene Konjunktur.â€œ

