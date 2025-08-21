Ecobat verkauft Sparten in Deutschland und Österreich an Varta-Mutter Clarios

Das US-amerikanische Unternehmen Ecobat ist eigenen Worten zufolge weltweit größter Recycler von Batterien und betreibt dabei auch Niederlassungen in Europa. Nun hat das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf seiner Batterierecycling- und Spezialbleisparten in Deutschland und Österreich an Clarios getroffen, wozu die deutschen Anlagen in Freiberg und Braubach sowie der Betrieb im österreichischen Arnoldstein gehören. Clarios – ebenfalls mit Hauptsitz in den USA – ist weltweit führend im Bereich Niederspannungsbatterie-Technologien für Mobilität und außerdem Eigentümer der Marke Varta im Automobilbereich. „Das Fachwissen und die strategische Vision von Clarios bieten eine solide Grundlage für den weiteren Erfolg dieser Aktivitäten in Deutschland und Österreich. Wir sind zuversichtlich, dass sie die wertvollen Beziehungen, die wir zu unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten in ganz Europa aufgebaut haben, weiter pflegen und ausbauen werden“, so Tom Slabe, President und CEO von Ecobat. Der Abschluss der Transaktion werde für Anfang 2026 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.