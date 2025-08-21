Neue NPK-Ersatzradlinie von MAK gleich mit 38 Artikelcodes erhältlich

MAK hat eine neue Produktlinie seiner Marke NPK vorgestellt; die Abkürzung steht für No Problem Kit, auf Deutsch: problemloser Bausatz, und die Marke fokussiert sich folgerichtig auf Produkte, „um bei Notfällen auf der Straße schnell und effizient zu handeln“, wie es dazu aus dem italienischen Carpenedolo (Provinz Brescia) heißt, wo der Räderhersteller MAK seinen Sitz hat. MAK bietet jetzt eine neue NPK-Produktlinie an Ersatzrädern ohne Zubehör an, die speziell für Autohändler entwickelt wurde, die bereits über das notwendige Zubehör verfügen. Es seien bereits zur Markteinführung 38 Artikelcodes erhältlich, mit denen die gängigsten Fahrzeuge auf dem Markt abgedeckt seien; sämtliche Ersatzräder seien bereits ab Lager verfügbar.