Vergölst launcht neuen Onlineshop mit virtuellem Reifenberater

Vergoelst neuer Onlineshop

Vergölst will neue Maßstäbe beim Einkaufserlebnis setzten: Mit dem Launch des modernen Onlineshops führt der Reifen- und Autoservicedienstleister einen virtuellen Berater ein. Kunden könnten so eine immer breitere Palette an Produkten und Services intuitiv und schnell entdecken und direkt buchen.

