Detlef Schumacher: Schnacknase und Pannenpapst bei Alga Reifen in Sittensen
Detlef Schumacher mag es, mit Menschen zu reden. Als Verkäufer ist dies sicher ein großer Vorteil. Nützlich ist es ebenso, dass er das Produkt, welches er verkauft, auch noch sehr interessant findet. Und darum ist der 59-Jährige im Verkauf bei der Alga Reifen GmbH & Co. KG in Sittensen auch am richtigen Ort.
