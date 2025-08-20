Neuer TYSYS-Produktkatalog pünktlich zur Saison erschienen

Pünktlich zum Saisonstart präsentiert TYSYS seinen neuen 76 Seiten umfassenden digitalen Produktkatalog 2025/2026. Unter www.tysys.de/katalog finden Kunden aus Autohaus, Kfz-Werkstatt, Flottenmanagement und Reifenfachhandel erneut ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Reifen, Felgen und vormontierten Winterkompletträdern. Der Katalog für die Herbst/Winter-Saison ist ab sofort online und biete „ein breites Portfolio renommierter Felgenhersteller – von ATS bis Rial“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Komplettradspezialisten, der über die 4Fleet Group zu Goodyear Germany gehört.

