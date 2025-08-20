https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Gruppe_kit_web.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-20 07:29:002025-08-19 15:49:24Otto Zimmermann liefert umfassendes Bremsenportfolio für leichte Nutzfahrzeuge
Otto Zimmermann liefert umfassendes Bremsenportfolio für leichte Nutzfahrzeuge
Vom Stadtverkehr bis zur Langstrecke – leichte Nutzfahrzeuge leisten täglich Schwerstarbeit. Die Otto Zimmermann GmbH will dieser Dauerbelastung Rechnung tragen und bietet Bremsbeläge, Bremsscheiben und Bremsen-Kits für Transporter und Lieferfahrzeuge an. Wie es aus dem Unternehmen heißt, mit dem Ziel: maximale Haltbarkeit, schnelle Verfügbarkeit und passgenaue Lösungen für den Werkstattalltag – alles in bewährter OE-Qualität.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!