Otto Zimmermann liefert umfassendes Bremsenportfolio für leichte Nutzfahrzeuge

Vom Stadtverkehr bis zur Langstrecke – leichte Nutzfahrzeuge leisten täglich Schwerstarbeit. Die Otto Zimmermann GmbH will dieser Dauerbelastung Rechnung tragen und bietet Bremsbeläge, Bremsscheiben und Bremsen-Kits für Transporter und Lieferfahrzeuge an. Wie es aus dem Unternehmen heißt, mit dem Ziel: maximale Haltbarkeit, schnelle Verfügbarkeit und passgenaue Lösungen für den Werkstattalltag – alles in bewährter OE-Qualität.

