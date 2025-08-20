Otto Zimmermann liefert umfassendes Bremsenportfolio für leichte Nutzfahrzeuge

Vom Stadtverkehr bis zur Langstrecke – leichte Nutzfahrzeuge leisten täglich Schwerstarbeit. Die Otto Zimmermann GmbH will dieser Dauerbelastung Rechnung tragen und bietet Bremsbeläge, Bremsscheiben und Bremsen-Kits für Transporter und Lieferfahrzeuge an. Wie es aus dem Unternehmen heißt, mit dem Ziel: maximale Haltbarkeit, schnelle Verfügbarkeit und passgenaue Lösungen für den Werkstattalltag – alles in bewährter OE-Qualität.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen