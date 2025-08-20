Fachtagung: Wie sich Unternehmen auf den Wandel im Reparaturmarkt vorbereiten

Im Oktober geht es auf der 34. Fachtagung für freie Werkstätten und Servicebetriebe um den Wandel im Reparaturmarkt und wie Werkstätten sich dafür aufstellen können. Laut dem Fachmagazin Kfz-Betrieb müssen sich diese Betriebe auf einen Zuwachs an Großkunden einstellen und damit rechnen, dass Kunden ihre Dienstleistungen über Internetportale und KI-Agenten buchen – oder sogar, dass Fahrzeuge ihren Wartungsbedarf selbst weitergeben. Auf der Veranstaltung gibt es auch exklusive Einblicke in preisgekrönte Werkstätten. Die Veranstaltung findet am 15. Oktober im Vogel Convention Center in Würzburg statt. Am Vorabend wird schon der Deutsche Werkstattpreis 2025 verliehen.