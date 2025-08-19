Ceat weitet sein Nfz-Reifensortiment der WinMile- und WinLoad-Serien aus

Der Reifenhersteller Ceat erweitert sein Sortiment an Lkw- und Busreifen für regionale Transportanwendungen und weitere Einsatzbereiche. Das Unternehmen reagiere damit „auf die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken und kosteneffizienten Reifenlösungen“ im europäischen Nutzfahrzeugmarkt, heißt es dazu vonseiten des aus Indien stammenden Anbieters, der sein Wachstum auf dem hiesigen Markt damit vorantreiben will.

