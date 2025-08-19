https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Ceat-hat-sein-Sortiment-an-Nfz-Reifen-der-WinMile-und-WinLoad-Serien-um-mehrere-Groessen-ergaenzt-und-kommt-damit-der-steigenden-Nachfrage-nach-entsprechenden-Produkten-in-Europa-nach.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers2025-08-19 15:29:182025-08-19 10:34:29Ceat weitet sein Nfz-Reifensortiment der WinMile- und WinLoad-Serien aus
Ceat weitet sein Nfz-Reifensortiment der WinMile- und WinLoad-Serien aus
Der Reifenhersteller Ceat erweitert sein Sortiment an Lkw- und Busreifen für regionale Transportanwendungen und weitere Einsatzbereiche. Das Unternehmen reagiere damit „auf die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken und kosteneffizienten Reifenlösungen“ im europäischen Nutzfahrzeugmarkt, heißt es dazu vonseiten des aus Indien stammenden Anbieters, der sein Wachstum auf dem hiesigen Markt damit vorantreiben will.
