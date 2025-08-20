Linglong präsentiert zwei neue Transporterreifen – weitere Profile in der Entwicklung

Linglong Tire erweitert ab Ende 2025 seine Master-Produktfamilie und präsentiert den neuen Linglong Dura Master Van für leichte Nutzfahrzeuge. Der Reifen wurde speziell für Transporter, Vans und Reisemobile konzipiert und überzeugt mit laut Unternehmensangaben hoher Laufleistung, geringem Rollwiderstand und optimierten Fahreigenschaften. Für Erstausrüstungskunden wurde der Dura Master Van E entwickelt, der auf die speziellen Anforderungen und Vorgaben der Automobilindustrie angepasst wurde.

