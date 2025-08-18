TireCheck und RTS präsentieren sich gemeinsam und mit Live-Demo auf der NUFAM

Auf der diesjährigen NUFAM will TireCheck „ein starkes Zeichen setzen“. Gemeinsam mit der RTS Räder Technik Service präsentiert sich das Unternehmen auf einem 135 Quadratmeter großen Stand und will vor Ort „innovative Lösungen für digitales Reifenmanagement und Serviceleistungen rund um die Nutzfahrzeugflotte“ zeigt, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Auf dem Stand werde eine Zugmaschine ausgestellt. Dadurch hätten Messebesucher die Möglichkeit, „die Produkte nicht nur in Präsentationen kennenzulernen, sondern direkt am Nutzfahrzeug live zu erleben. So wird praxisnah demonstriert, wie digitale Reifendruckkontrolle, Zustandsüberwachung und Flottenoptimierung im Alltag funktionieren und welchen Mehrwert sie im täglichen Betrieb bieten“ kann, heißt es dazu weiter aus Herbrechtingen (Baden-Württemberg), wo TireCheck seinen Sitz hat.

