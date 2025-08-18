MechaniXclub der ESA startet mit neuem Logo und eigener TikTok-Präsenz

Der MechaniXclub ist eine Initiative der Einkaufsorganisation des Schweizerischen Automobil- und Motorfahrzeuggewerbes (ESA) und will jungen Talenten der Automobilbranche eine Plattform für Austausch, Förderung und Weiterbildung bieten; der MechaniXclub zählt allein rund 11.000 Mitglieder. Nun hat sich die Schweizer Plattform ein neues Logo gegeben. „Das schlichte, moderne Design wurde speziell für die junge Generation entwickelt und unterstreicht die Verbindung zu den beliebten MechaniXsheets und weiteren Lernhilfen, die dann ab Anfang 2026 im neuen Design verfügbar sind“, heißt es dazu von der ESA. Das markante „X“ im Logo soll für „eine starke Wiedererkennung“ sorgen, während die bekannten Farben – allen voran das ESA-Rot – weiterhin die Identität des MechaniXclubs repräsentieren soll. Der Launch des neuen Logos fällt mit einem weiteren wichtigen Schritt zusammen: dem Start der offiziellen TikTok-Präsenz des MechaniXclubs. Dort wolle man die junge Community mit kreativen und spannenden Inhalten rund um den Alltag in der Automobilbranche, Gewinnspielen und coolen Events begeistern.