Falken Motorsport holt erneut Doppelsieg beim NLS-Rennen

War das Falken-Motorsports-Team beim letzten Auftritt auf dem Nürburgring vom Pech verfolgt und konnte Ende Juni beim 24-Stunden-Rennen mit keinem der beiden Porsches ins Ziel fahren, so zeigte sich das Team am vergangenen Wochenende beim Sechs-Stunden-Rennen im Rahmen der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) erneut von seiner starken Seite. Dabei habe Falken Motorsports der Konkurrenz „keine Chance“ gelassen, holte sich einen souveränen Doppelsieg und den dritten Erfolg in der laufenden Saison – die verdiente Wiedergutmachung, so das Team nach der Siegerehrung. Ende März hatte Falken Motorsports beim NLS-Auftaktrennen bereits einen Doppelsieg eingefahren. Da zäher Nebel am Vormittag den Beginn des Qualifyings um rund dreieinhalb Stunden verzögert hatte, war die Renndistanz daraufhin von sechs auf viereinhalb Stunden gekürzt worden. In vier Wochen steht mit dem NLS-Doubleheader bereits der nächste Höhepunkt für die Motorsportfans in der Eifel auf dem Programm, und zwar am Sonnabend, den 13. September, mit dem 65. ADAC-ACAS-Cup und am Sonntag, den 14. September, mit dem 64. ADAC-Reinoldus-Langstreckenrennen. Beide Rennen gehen über je vier Stunden. Beim NLS-Light-Rennen Anfang Juli hatte Falken Motorsports nicht gemeldet.