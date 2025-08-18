https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Reifen-Mueller-vertieft-seine-Sponsorings-im-regionalen-Amateur-und-Breitensports-beim-SV-Babelsberg-03-sowie-beim-FSV-63-Luckenwalde.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers2025-08-18 11:28:512025-08-18 11:28:51Filialist Reifen-Müller vertieft regionale Fußballsponsorings
Filialist Reifen-Müller vertieft regionale Fußballsponsorings
Reifen-Müller aus Berlin betreibt neun Filialen in der Bundeshauptstadt sowie fünf weitere in Brandenburg. Damit zählt der Team-Partner zu den größten Reifenfachhändlern in den östlichen Bundesländern. Nun verlängert das Unternehmen zwei wichtige regionale Fußball-Sponsoringpartnerschaften, und zwar die mit dem SV Babelsberg 03 wie auch mit dem FSV 63 Luckenwalde.
