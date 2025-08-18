Filialist Reifen-Müller vertieft regionale Fußballsponsorings

Reifen-Müller vertieft seine Sponsorings im regionalen Amateur- und Breitensports beim SV Babelsberg 03 sowie beim FSV 63 Luckenwalde, die beide in der Fußball-Regionalliga Nordost spielen; so konnte erst kürzlich Prokurist David Wilke (rechts) an FSV-Präsident Dirk Heinze einen Scheck aus dem Reifen-Müller-Vereinsförderungsprogramm übergeben (Bild: Reifen-Müller)

Reifen-Müller aus Berlin betreibt neun Filialen in der Bundeshauptstadt sowie fünf weitere in Brandenburg. Damit zählt der Team-Partner zu den größten Reifenfachhändlern in den östlichen Bundesländern. Nun verlängert das Unternehmen zwei wichtige regionale Fußball-Sponsoringpartnerschaften, und zwar die mit dem SV Babelsberg 03 wie auch mit dem FSV 63 Luckenwalde.

