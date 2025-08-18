Krone zeigt auf NUFAM Neuheiten aus seinem Trusted-Reifenprogramm

Auf der NUFAM 2025 in Karlsruhe will Krone den Schwerpunkt seiner Messepräsenz auf die Themen Digitalisierung, smarte Services und Wirtschaftlichkeit legen. Das Standkonzept in Halle 1, Stand C109 rücke dabei „zukunftsorientierte Entwicklungen im Trailerbereich in den Mittelpunkt“, und zwar „praxisnah, digital und kundenorientiert“, wie es dazu in einer Messevorankündigung heißt. Ein zentrales Highlight auf dem Messestand soll das neue digitale Ökosystem „mykrone.blue“ sei, das auf der NUFAM dem Fachpublikum in Süddeutschland vorgestellt wird, nachdem dies Anfang Juni in München auf der Transport Logistic seine Premiere feiern konnte. In dessen Mittelpunkt stehe ein sogenanntes „‚Single Sign-On‘, das den Zugang zu sämtlichen Funktionen vereinfacht – von der Fahrzeugverwaltung über Serviceanfragen bis hin zum digitalen Vertragsmanagement“; was bisher über verschiedene Tools und Anlaufstellen organisiert werden musste, ist nun zentral abrufbar. Das führe zu mehr Effizienz, weniger Aufwand und volle Transparenz im Alltag von Flottenbetreibern und Transportunternehmen, verspricht Krone.

