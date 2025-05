Krone zeigt neuen Prime:Tyre-Reifen seiner Trusted-Serie auf Transport Logistic

Auf der Transport Logistic, die vom 2. bis 5. Juni in München stattfindet, präsentiert sich Krone mit dem Konzept „Dimensions in Motion“ und fokussiert sich damit – ähnlich der IAA Transportation im vergangenen Jahr – auf die vier Kernthemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Automatisierung und Elektrifizierung, dies „eingebettet in ein modernes Standkonzept, das die technologische Weiterentwicklung im Nutzfahrzeugbereich in Szene setzt“, heißt es dazu vonseiten des Nutzfahrzeugherstellers. Krone will auf seinem Stand in München vor allem digitale Lösungen sowie Services präsentieren, während im Außenbereich ein Lang-Lkw für elektrische Motorwagen sowie ein Krone Cool Liner zu sehen sein werden.

