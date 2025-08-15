Neue App bietet Überblick auf der Agritechnica

Die Agritechnica ist die Weltleitmesse der Landtechnik und findet vom 9. bis 15. November 2025 auf dem Messegelände in Hannover statt. Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) als Veranstalter rechnet zur diesjährigen Messe mit rund 2.700 Ausstellern aus über 50 Nationen sowie 430.000 Besuchern. Um sich besser vorzubereiten und auf der Messe den Überblick zu behalten, gibt es ab sofort eine neue Agritechnica-App. Sie sei das Must-have für alle Besucher der Agritechnica 2025 und bietet die perfekte Ergänzung zum Messebesuch. Die App biete eine übersichtliche Aussteller- und Produktsuche mit Zusatzinfos und Geländeplan. „Zudem finden Besucher hier stets den aktuellen Veranstaltungskalender mit dem Fachprogramm. Mithilfe von KI werden persönliche Empfehlungen für Aussteller, Produkte und Vorträge im Fachprogramm angeboten“, heißt es bei den Veranstaltern. Über die App können Interessierte schon im Vorfeld der Messe mit Ausstellern in Kontakt treten und Termine vereinbaren. Das digitale Ticket werde im Wallet gespeichert und sei so jederzeit abrufbar. Die Agritechnica-App kann jetzt im App-Store heruntergeladen werden.