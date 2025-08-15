C33-Rad von CMS ist jetzt auch in Titan Matt auf dem Markt

Das C33-Rad von CMS geht ab sofort in die nächste Designrunde. Ab sofort ist das Y-Speichendesign auch in Titan Matt erhältlich. „Das Das neue Farbcoating unterstreicht die technische Präzision des Designs und verleiht jedem Fahrzeug eine Extraportion Sportlichkeit und Souveränität. Die schimmernde Oberfläche schafft faszinierende Lichtreflexe und gibt dem Rad einen hochwertigen, metallischen Look“, heißt es beim Räderhersteller. Es ist in 18 bis 20 Zoll erhältlich.