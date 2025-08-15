https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Bridgestone-Promo.webp 599 797 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-15 07:32:082025-08-14 12:40:51Landwirtschaftsreifen: Bridgestone startet Herbst-Promotion
Landwirtschaftsreifen: Bridgestone startet Herbst-Promotion
Bridgestone unterstützt Händler und Partner im Agrarsektor nicht nur mit Reifen, sondern auch mit Verkaufsaktionen. Im Mittelpunkt der diesjährigen Promo im Herbst steht eine praktische Prämie für den Arbeitsalltag: Beim Kauf eines vollständigen Satzes ausgewählter Bridgestone-Landwirtschaftsreifen erhalten Kunden ab sofort eine Dometic- Kühlbox gratis dazu.
