Reifen zentraler Erfolgsfaktor im Entsorgungsdienst von Berlin Recycling

Wenn sich täglich rund 180 Lkw und 35 weitere Flottenfahrzeuge durch die dicht befahrenen Straßen Berlins bewegen, ist höchste Verlässlichkeit gefragt – besonders dann, wenn die Fahrzeuge im Dienst der Kreislaufwirtschaft unterwegs sind. Die Berlin Recycling GmbH, ein führender Akteur im Bereich Entsorgung und Recycling, betreibt eines der größten Entsorgungsnetzwerke der Hauptstadt. Mit rund 500 Mitarbeitern, über 200.000 aufgestellten Behältern und jährlich etwa drei Millionen gefahrenen Kilometern stellt das Unternehmen nicht nur logistische, sondern auch ökologische Maßstäbe auf. Damit das tägliche Stop-and-Go im städtischen Verkehr auch langfristig reibungslos funktioniert, legt die Berlin Recycling GmbH bei der Bereifung ihrer Lkw-Flotte hohe Maßstäbe an.

