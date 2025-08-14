https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Auf-der-kommenden-NUFAM-will-Hankook-einen-Ueberblick-ueber-sein-Line-up-fuer-Lkw-und-Busse-geben.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers2025-08-14 09:20:042025-08-14 09:20:04Hankook will auf NUFAM „die passende Antwort“ präsentieren – Neuer E-Bus-Reifen
Hankook will auf NUFAM „die passende Antwort“ präsentieren – Neuer E-Bus-Reifen
Ob auf der Kurz-, Mittel- oder Langstrecke, im Güterverkehr oder Personentransport – Reifenhersteller Hankook will auf der NUFAM in Karlsruhe einen Überblick über sein Line-up für Lkw und Busse geben, das unterschiedlichste Ansprüchen genügen soll. Besonderes Merkmal des Portfolios: „Von Neureifen für Lkw und Bus inklusive speziellem Profil für moderne Stadtbusse mit reinem Elektroantrieb bis zu runderneuerten Reifen, die Umwelt und Budget schonen – Hankook hat die passende Antwort“, so der Ansatz des Herstellers für seinen Messeaufritt.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!