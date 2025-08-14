Superturismo Evoluzione: OZ-Rad jetzt auch in Race Gold verfügbar

OZ VW Golf OZRacing Superturismo Evoluzione Race Gold 2 1

Das OZ-Rad Superturismo Evoluzione ist jetzt neben dem Finish in Gloss Black mit rotem OZ-Schriftzug auch in Race Gold mit Zentralverschlussoptik zu haben. Das Vielspeichendesign wird für viele gängige Marken und Modelle mit Fünflochanbindung und 112-Millimeter-Lochkreis angeboten und ist in 18 bis 20 Zoll verfügbar.

