Superturismo Evoluzione: OZ-Rad jetzt auch in Race Gold verfügbar
Das OZ-Rad Superturismo Evoluzione ist jetzt neben dem Finish in Gloss Black mit rotem OZ-Schriftzug auch in Race Gold mit Zentralverschlussoptik zu haben. Das Vielspeichendesign wird für viele gängige Marken und Modelle mit Fünflochanbindung und 112-Millimeter-Lochkreis angeboten und ist in 18 bis 20 Zoll verfügbar.
