Goodyear ernennt neuen MD und CSO Consumer-Reifen für die Region EMEA
Goodyear hat einen neuen Verantwortlichen für das Consumer-Reifengeschäft in der Region EMEA benannt. Wie der Hersteller mittelt, werde Jan-Piet van Kesteren zum 1. September die Funktion Managing Director EMEA & Chief Sales Officer EMEA Consumer übernehmen und dabei direkt an Mark Stewart, Chief Executive Officer und President von Goodyear, berichten. In seiner neuen Position soll sich van Kesteren auf „die Förderung des Vertriebs, die Erzielung von profitablem Wachstum und die Weiterentwicklung der globalen Strategie und Ziele des Unternehmens“ konzentrieren, so der Hersteller. Dabei kommt van Kesteren offenbar eine Doppelrolle bei Goodyear EMEA zu.
