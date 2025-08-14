Goodyear ernennt neuen MD und CSO Consumer-Reifen für die Region EMEA

Jan-Piet van Kesteren übernimmt zum 1. September bei Goodyear Verantwortung als Managing Director EMEA & Chief Sales Officer EMEA Consumer, womit er künftig eine Doppelrolle beim Reifenhersteller innehat (Bild: AkzoNobel)

Goodyear hat einen neuen Verantwortlichen für das Consumer-Reifengeschäft in der Region EMEA benannt. Wie der Hersteller mittelt, werde Jan-Piet van Kesteren zum 1. September die Funktion Managing Director EMEA & Chief Sales Officer EMEA Consumer übernehmen und dabei direkt an Mark Stewart, Chief Executive Officer und President von Goodyear, berichten. In seiner neuen Position soll sich van Kesteren auf „die Förderung des Vertriebs, die Erzielung von profitablem Wachstum und die Weiterentwicklung der globalen Strategie und Ziele des Unternehmens“ konzentrieren, so der Hersteller. Dabei kommt van Kesteren offenbar eine Doppelrolle bei Goodyear EMEA zu.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert