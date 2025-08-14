Reifen Lorenz bietet Kunden „zeitgemäßen“ Werkstattersatzwagen

Schon seit Jahren haben die Kunden der Filiale von Reifen Lorenz in Lauf an der Pegnitz Zugriff auf einen Werkstattersatzwagen. Ab sofort steht in Kooperation mit Falken Tyre ein Fiat 600 eHyrid bereit, wenn das Kundenfahrzeug mal einen längeren Aufenthalt in der Werkstatt hat. „Hybridfahrzeuge vereinen das Beste aus zwei Welten: Sie reduzieren den Verbrauch und schonen die Umwelt – und das ohne Reichweiteneinschränkungen“, so Maximilian Lorenz, Geschäftsführer von Reifen Lorenz. „Gemeinsam mit Falken Tyre möchten wir unseren Kunden nicht nur erstklassigen Service in der Werkstatt, sondern auch eine zeitgemäße und bequeme Mobilitätslösung bieten.“ Mit der steigenden Nachfrage nach Werkstattersatzwagen wächst auch das Angebot von Reifen Lorenz: Bereits in rund der Hälfte der Filialen bieten das Unternehmen diesen Service an.