https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/ProLine-Defense-.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-14 11:31:312025-08-14 11:31:31Proline nun auch im Defense-Sektor aktiv
Proline nun auch im Defense-Sektor aktiv
Die Aufnahme des Slogans Mobiltiy & Defense unter dem Proline-Logo lässt unschwer erahnen, dass sich beim Schwarzwälder Felgenhersteller wieder einiges getan hat. „Der Anteil an Schmiedefelgen für gepanzerte Fahrzeuge und militärische Transportmittel hat stark zugenommen, so dass wir neben dem bekannten Teil Mobility den Bereich Defense weiter forcieren“, so Unternehmensinhaber Tobias Haug. Dabei legen die…
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!