Schulte-Kellinghaus veranstaltet Firmenevent im Umfeld des DTM-Rennwochenendes

Getreu dem Motto „Work hard, play hard“ ging es am vergangenen Wochenende für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der H. Schulte-Kellinghaus GmbH sowie für Geschäftsführerin Simone Neidhart und Geschäftsführer Dr. Michael Neidhart zur DTM an den Nürburgring. „Dank der freundlichen Unterstützung der Pirelli Deutschland GmbH“ hätten die Beschäftigten dabei „interessante Einblicke in die von Pirelli in der DTM exklusiv zum Einsatz kommenden Rennreifen“ erhalten, heißt es dazu aus Oberhausen, wo der Premio-Partner seinen Sitz hat, und durften neben dem Grid Walk unmittelbar vor dem Rennstart unter anderem auch die Vorzüge von Pirellis VIP-Hospitality kennenlernen. Auch wenn sich „nach diesem einmaligen Wochenende“, so Dr. Neidhart, alle Teilnehmer „als Sieger fühlen“ durften, durften sich drei von ihnen ganz besonders freuen, konnten sie doch das Firmenevent-Bowlingturnier am Vorabend des Rennwochenendes mit seinen zwei DTM-Rennen gewinnen, wofür Pirelli die Teilnahme an einem Product Brand Experience Training als Preis ausgelobt hatte.