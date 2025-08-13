Albourgh Tyres wartet mit überarbeitetem Trailerreifen Across T+

Seit gut zweieinhalb Jahren bietet Heuver Banden bereits die Nfz-Reifenmarke Albourgh Tyres mit einem umfassenden Line-up an. Nun steht erstmals die Neuauflage eines der seither im Markt präsenten Profile an. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sei nun der Across T+ für den regionalen und internationalen Einsatz verfügbar. Der neue Trailerreifen in der +-Variante sei dabei „für maximale Effizienz und Leistung“ entwickelt worden, und um „Transportunternehmen eine höhere Laufleistung, verbesserten Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung unter allen Bedingungen zu bieten“.

