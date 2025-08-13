https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Albourgh-Tyres-bringt-mit-dem-Across-T-einen-neuen-Trailerreifen-fuer-den-regionalen-und-internationalen-Einsatz-auf-den-Markt.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers2025-08-13 11:45:142025-08-13 11:45:14Albourgh Tyres wartet mit überarbeitetem Trailerreifen Across T+
Albourgh Tyres wartet mit überarbeitetem Trailerreifen Across T+
Seit gut zweieinhalb Jahren bietet Heuver Banden bereits die Nfz-Reifenmarke Albourgh Tyres mit einem umfassenden Line-up an. Nun steht erstmals die Neuauflage eines der seither im Markt präsenten Profile an. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sei nun der Across T+ für den regionalen und internationalen Einsatz verfügbar. Der neue Trailerreifen in der +-Variante sei dabei „für maximale Effizienz und Leistung“ entwickelt worden, und um „Transportunternehmen eine höhere Laufleistung, verbesserten Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung unter allen Bedingungen zu bieten“.
