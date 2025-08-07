Stefan Flamme wechselt von Superior Industries zu Räderhersteller Borbet

Stefan Flamme ist jetzt bei Borbet als Key Account Manager im Dienst. Der Räderspezialist ist schon seit 2001 in der Räderbranche unterwegs. Er kommt von Superior Industries, wo er seit 2014 ebenfalls als Key Account Manager (zunächst noch bei Uniwheels) gearbeitet hat. Aber auch Stationen bei Räderhersteller BBS stehen auf seiner Vita.