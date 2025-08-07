https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/Stefan-Flamme-.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld2025-08-07 10:29:432025-08-04 15:38:30Stefan Flamme wechselt von Superior Industries zu Räderhersteller Borbet
Stefan Flamme wechselt von Superior Industries zu Räderhersteller Borbet
Stefan Flamme ist jetzt bei Borbet als Key Account Manager im Dienst. Der Räderspezialist ist schon seit 2001 in der Räderbranche unterwegs. Er kommt von Superior Industries, wo er seit 2014 ebenfalls als Key Account Manager (zunächst noch bei Uniwheels) gearbeitet hat. Aber auch Stationen bei Räderhersteller BBS stehen auf seiner Vita.
