Behörden ordnen die Schließung des Reifenwerks von Prinx Chengshan in Thailand an

Die Behörden in Thailand haben die Schließung des 2020 in Betrieb genommenen Reifenwerks des chinesischen Herstellers Prinx Chengshan in der Provinz Chon Buri (Thailand) angeordnet, nachdem dort mehrere Verstöße festgestellt wurden. Die Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) gab die Schließungsverfügung bekannt, nachdem herausgefunden wurde, dass in dem Werk Reifen ohne die erforderliche Thai Industrial Standards (TIS)-Zertifizierung herstellt wurden sind. Zu den Vorwürfen gehören die Änderung von Produktionsdaten, das Entfernen von Markenbezeichnungen von den Seitenwänden der Reifen und unsachgemäße Abfallentsorgung.

