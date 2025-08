Reifen.com und TSV Havelse starten gemeinsam in der 3. Fußball-Bundesliga

In der kommenden Saison starten Reifen.com und TSV Havelse in der 3. Fußball-Bundesliga gemeinsam durch. Das Logo des Reifenexperten wird etwa auf den Aufwärmshirts der Aufsteigermannschaft zu sehen sein. „Als Premium Partner des TSV Havelse, möchten wir den Verein unterstützen und ihn auf dem Weg in die 3. Liga begleiten. Für uns ist es eine Win-win Situation: Wir stärken einen regionalen Verein, und gleichzeitig stärken wir auch die Marke Reifen.com. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem TSV Havelse“, so Monica Forjan, Head of Marketing. Bereits 2021 war der Reifen.com als Sponsor bei dem Verein aufgetreten.

