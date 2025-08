Verdeutlichung: Reiff Süddeutschland Reifen und Kfz-Technik nicht insolvent

Nach der Insolvenz der Reiff Technische Produkte GmbH häufen sich bei einem in keiner Weise davon betroffenen Unternehmen – namentlich der Reiff Süddeutschland Reifen und Kfz-Technik GmbH – Anfragen dazu. Für Irritation sorgt dabei offensichtlich, dass für so manchen ganz automatisch Reiff gleich Reiff ist. Dabei handelt es sich bei der Reiff Süddeutschland Reifen und Kfz-Technik GmbH – wie deren Geschäftsführer Thies A. Völcke ausdrücklich betont – um ein eigenständiges Unternehmen, das nicht Teil oder mit dem Unternehmen Reiff Technische Produkte GmbH verbunden sei. „Wir (…) haben seit 2020 eine sehr erfolgreiche Marktposition“, unterstreicht Völke nicht zuletzt, dass der Geschäftsbetrieb der Bridgestone-Tochter weiterhin uneingeschränkt läuft. „Unser Team steht unseren Geschäfts- und Privatkunden wie gewohnt mit umfassenden Serviceleistungen und fachlicher Kompetenz zur Verfügung“, sagt er. Nichtsdestoweniger habe das Bekanntwerden des vorläufigen Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung in Sachen der Reiff Technische Produkte GmbH seinen Worten zufolge bei dem Reifen- und Autoserviceanbieter „großes Bedauern ausgelöst“ und wünsche man dem Unternehmen und dessen gesamtem Team „viel Erfolg bei den kommenden Aufgaben“.