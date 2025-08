Reifen Straub setzt mit All-Season-Reifen auf „eine schnell wachsende Zielgruppe“

Reifen Straub setzt bereits seit Langem auf den Vertrieb von Exklusivmarken und flankiert diese Ausrichtung mittlerweile auch mit einem Partnerkonzept. B2B-Partner wie auch Großhandelskunden können sich nun auf ein deutlich ausgeweitetes Programm bei Ganzjahresreifen freuen, gibt es vonseiten der Marken Sailun und Momo doch gleich mehrere neue bzw. kurz vor der Einführung stehende Produkte, die die jeweiligen Sortimente abrunden. Im baden-württembergischen Kirchberg an der Iller, wo Reifen Straub seinen Sitz hat, hofft man insofern nicht nur, mit dem Angebot „eine schnell wachsende Zielgruppe“ auf Endverbraucher- und damit auf Handelsseite abzuholen, sondern vor allem auch den Partnern und Kunden im Handel die Möglichkeit zu bieten, dass „mit dem Produkt Geld verdient wird, statt nur an den Dienstleistungen“. Was ist neu bei Ganzjahresreifen in Straubs Exklusivmarkensortiment?

