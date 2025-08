Irmscher fertigt Opel Ascona i 2000 in limitierter Auflage

In Anlehnung an das legendäre Sondermodell Irmscher Opel Ascona i 2000 stellen die Remshaldener nun einen neu entwickelten Irmscher Opel Astra i 2000 vor. Natürlich rollt das auf 45 Stück limitierte Sondermodell auch in der gelb/weißen Farbgebung in den Verkauf. Es steht auf Hydra-Star-Felgen in 20 Zoll in den Varianten exlusiv (Oberflächen diamantpoliert) oder schwarz zur Verfügung. Als Option wird auch die High-Star-Felge in 19 Zoll geboten. cs