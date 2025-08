Apollo Tyres verlängert Partnerschaft mit Sportverein in Ungarn

Apollo Tyres Ltd hat seine Partnerschaft mit dem ungarischen Sportverein Diosgyori VTK (DVTK) um ein weiteres Jahr bekannt gegeben. Der Verein wurde bereits 1910 gegründet und sei laut Angaben des Reifenherstellers in Nordungarn für Spitzensport bekannt. Mit der Präsenz auf Trikots sowie auf digitalen und physischen Werbeträgern will das Unternehmen seine Markenbekanntheit dem ungarischen Markt stärken. Luiz Fernandez, Leiter des Werks in Ungarn bei Apollo Tyres Ltd: „Das Vermächtnis und die treue Anhängerschaft des DVTK bieten eine leistungsstarke Plattform, um unsere Markenbekanntheit bei Verbrauchern, Geschäftspartnern und Interessengruppen in Ungarn zu steigern.“