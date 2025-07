VMI Group erstmals mit EcoVadis-Medaille in Gold ausgezeichnet

EcoVadis hat die VMI Group jetzt mit der Goldmedaille für ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) ausgezeichnet. Der aus den Niederlanden stammende Hersteller von Reifenbaumaschinen gehört mit dem aktuellen Rating zu den fünf Prozent der nachhaltigsten Unternehmen weltweit. VMI konnte sein Rating innerhalb von nur drei Jahren von zunächst Bronze über Silber auf jetzt Gold verbessern. „Wir sehen diese wichtige Auszeichnung als einen Meilenstein auf unserem Weg in eine nachhaltigere Zukunft. Diese Anerkennung bestätigt und unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für Nachhaltigkeit, Transparenz, Qualität und soziale Verantwortung für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter, unsere Technologie und unsere Rolle in der gesamten Kette. Wir sehen dies nicht als Endpunkt, sondern als eine starke Motivation, noch weiter zu gehen“, heißt es dazu in einer Mitteilung.