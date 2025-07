Mahle erweitert Schulungsangebot

Mahle Lifecycle and Mobility erweitert und strukturiert sein Trainings- und Schulungsangebot neu. „Der Bedarf an Weiterbildungsmöglichkeiten für Techniker in Werkstätten und Mitarbeiter im Großhandel steigt,“ sagte Philipp Grosse Kleimann, Mitglied der Mahle Konzernleitung und Leiter von Mahle Lifecycle and Mobility. „Mit er Einweihung unseres neuen Global Training Centers in Stuttgart haben wir den weltweiten Ausbau unserer weiterentwickelten Trainingsstruktur erfolgreich gestartet.“

