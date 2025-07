MechaniXclub-Mitglieder auf Stippvisite bei Bridgestone in Japan

Der sogenannte MechaniXclub unter dem Dach der nicht zuletzt im Reifengeschäft aktiven Einkaufsorganisation des Schweizerischen Automobil- und Motorfahrzeuggewerbes (ESA) dient als Plattform für Mitarbeiter der Automobilbranche im Land der Eidgenossen. Sie bietet exklusive Events, Wettbewerbe und Gewinnspiele – aber genauso gehören Weiterbildungsmöglichkeiten für die meist jungen Mitglieder dazu. Quasi als Kombination all dessen konnten dank der Unterstützung von Partner Bridgestone jüngst die Gewinner einer der Klubaktionen eine Reise nach Japan antreten. „Die Partnerschaft zwischen Bridgestone und dem MechaniXclub ist ein Symbol für die enge Zusammenarbeit zwischen zwei Organisationen, die sich für die Förderung und Weiterentwicklung der Lernenden in der Automobilbranche einsetzen“, heißt es dazu vonseiten der ESA. Und so ging es bei dem von den Social-Media-Kanälen des MechaniXclubs begleiteten Trip nicht nur darum, das Land des Lächelns kennenzulernen, sondern bei dieser Gelegenheit auch dem dort beheimateten Reifenhersteller einen Besuch abzustatten: Ganz konkret stand eine Stippvisite in Bridgestones Innovation Gallery in Tokio auf dem Programm.