Bridgestone wiederöffnet seine Innovation Gallery

Bridgestone hat Anfang des Monats seine Innovation Gallery in Tokio wiederöffnet. Der Hersteller zeigt dort jetzt eine neue Motorsportausstellung und erinnert damit an das 60-jährige Jubiläum von Bridgestone Motorsport. Im Rückblick auf diese Jahrzehnte währende Geschichte zeigt Bridgestone etwa einen Formel-1-Reifen von 2008, der an das 200. Rennen des Hersteller in der Serie damals erinnert. Die Ausstellung unterstreiche dabei nicht nur „die Passion des Unternehmens für den Motorsport“, sondern zeige darüber hinaus auch Bridgestones „Transformation hin zu einer nachhaltigeren Premiummarke als nächsten Schritt der Unternehmensgeschichte“.