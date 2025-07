Zhongce Rubber wartet mit zwei neuen All-Season-Reifen auf – Markteinführung 2026

Mit ihrer Präsenz auf der Autopromotec im Mai hatte die Zhongce Rubber Group dokumentieren wollen, die „Erwartungen der Region“ zu erfüllen, sprich: In der Region speziell für die Region entwickelte Reifen anzubieten (mehr zur Autopromotec lesen Sie in der aktuellen Juli-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG). Zwei der auf der Messe erstmals gezeigten Reifen sind dabei für den ganzjährigen Einsatz auf europäischen Straßen gemacht und – gibt sich der chinesische Hersteller selbstbewusst – erfüllten nicht nur die Erwartungen hiesiger Verbraucher, sondern würden sie gar vorwegnehmen: der Westlake Zuper 4S Z-411 und der profilgleiche Goodride All Season Elite G-402. Die beiden neuen Reifen der zweiten Generation gingen dabei auf den All Season Elite Z-401 zurück, der sich als „vertrauenswürdige Wahl für europäische Autofahrer“ etabliert hatte, so Zhongce Rubber weiter.

