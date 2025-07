Das Citira-Händlernetzwerk wächst weiter

Auch über die jüngste Übernahme von Pirellis schwedischer Handelskette Däckia hinaus wächst das kürzlich von CTS (Circular Tyre Services) in Citira umbenannte Werkstattnetz weiter. Denn wie das gleichnamige Unternehmen mit Sitz in Schweden mitteilt, haben sich im Juni und Juli vier weitere Betriebe dem Konzept angeschlossen. Dazu zählen einerseits Ljungby Däck in Småland, DäckExperten i Karlskrona sowie Däck-In im Süden bzw. Südosten seines Heimatlandes. Zudem ist der Betrieb Nummelan Rengasmyynti in Uusimaa nördlich von Helsinki (Finnland) Partner von Lapin Kumi – Citiras Reifenhandelsnetz in Schwedens Nachbarland – geworden.