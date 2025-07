KW Automotive präsentiert zahlreiche Neuheiten auf dem Goodwood Festival of Speed

Auf dem Goodwood Festival of Speed in Großbritannien präsentiert KW Automotive gemeinsam mit ihrer britischen Niederlassung vom 10. bis 13. Juli 2025 ein Feuerwerk an Neuheiten. Im Fokus stehen dabei die neuen Reiger Suspension Offroad-Dämpfer, die es ermöglichen, die Technologie der Rallye-Dakar-Champions in eigene Geländewagen nachzurüsten. Erstmals werden diese Aftermarket-Offroad-Dämpfer einem breiten Publikum präsentiert. Premiere beim Auftritt in Goodwood haben auch das neue BBS Unlimited CH-R II Leichtmetallrad sowie zwei neue KW-Racing-Dämpfer. Daneben feiert KW auch das 20-jährige Bestehen ihrer 2005 in Großbritannien eröffneten Niederlassung.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen