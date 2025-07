Christian Kreutzer ist neuer Vertriebsleiter bei Gawronski

Seit dem 1. Juli 2025 ist Christian Kreuzter Vertriebsleiter bei der Gawronski GmbH. Der 42-Jährige hat an der Berufsakademie in Stuttgart Maschinenbau studiert und war danach in verschiedenen Unternehmen in den Bereichen Vertrieb und Marketing beschäftigt. Bei der Feinwerktechnik Otto Harrandt leitete er das Vertriebs- und Serviceteam und bekam Prokura. Kreutzer freut sich auf seine neuen Aufgaben bei Gawronski: „Ich sehe mich als Teamplayer, der gerne mit seinem Team zusammen- und auch mitarbeitet, auch im Tagesgeschäft, um nah an den Kunden dran zu sein, aber auch um die Anregungen und Wünsche der Mitarbeiter mitzubekommen.“