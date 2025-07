Falken unterstützt Familienfest in Offenbach mit 5.000 Euro

Die Falken Tyre Europe GmbH engagiert sich erneut für die Menschen in der Region: Mit einem Beitrag von 5.000 Euro unterstützt das Unternehmen das diesjährige Familienfest am 13. Juli in Offenbach. „Als ein lokal verwurzeltes Unternehmen ist es uns ein Anliegen, etwas zurückzugeben“, sagt Markus Bögner, Geschäftsführer der Falken Tyre Europe GmbH. „Die Stadt Offenbach bietet uns seit mehr als 35 Jahren ein starkes Umfeld – sei es dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit städtischen Institutionen, dank gut funktionierender Netzwerke oder dank der Menschen, die hier leben und arbeiten.“ Der Beitrag von Falken wird unter anderem niedrigschwellige Angebote wie kostenfreie Spiel- und Kreativaktionen, Musikprogramme und Informationsstände rund um Familienangebote in der Stadt ermöglichen. „Die Unterstützung des Festes ist Teil des langfristigen Engagements von Falken für familienfreundliche Strukturen – sowohl innerhalb des Unternehmens als auch darüber hinaus. Als ausgezeichnetes familienfreundliches Unternehmen setzt sich Falken nicht nur für gute Arbeitsbedingungen für Eltern ein, sondern auch für die Stärkung von Familien“, heißt es aus dem Unternehmen.