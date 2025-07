Country- und Party-Festival sowie Feuerwerk runden Truck Grand Prix ab

Neben Motorsport, Fachmesse und Symposium bietet der Truck Grand Prix am kommenden Wochenende auch wieder ein Festivalprogramm, das die Müllenbachschleife in eine große Open-Air-Partyzone verwandeln soll. Ob Musikfans, Familien oder Trucker – „beim Rahmenprogramm kommen alle Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten“, schreibt dazu der ADAC Mittelrhein als Veranstalter. Der Freitag steht ganz im Zeichen der Country-Musik unter anderem mit dem mittlerweile bereits 37. Auftritt von Country-Legende Tom. Am Sonnabend dann steigt das Party-Highlight mit Loona, Malle Anja, Markus Becker und Sabbotage, gefolgt vom Feuerwerk über der Müllenbachschleife, dem Festivalgelände. Neu in diesem Jahr ist unterdessen das Retro Camp im historischen Fahrerlager, das die lange Geschichte des Truck Grand Prix „auf besondere Weise erlebbar“ machen soll. Der ADAC Mittelrhein dazu: „Zwischen liebevoll erhaltenen Oldtimer-Zugmaschinen, Erinnerungsstücken aus den Anfangsjahren und nostalgischem Videomaterial können die Besucherinnen und Besucher in die frühen Tage des Events eintauchen.“