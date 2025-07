Aus Iveco Magirus AG wird Iveco Deutschland AG – Namensänderung

Die Iveco Magirus AG hat ihren Namen geändert und heißt seit dem 30. Juni offiziell Iveco Deutschland AG. Anlass für die Namensänderung ist die Ausgliederung der Brandschutzaktivitäten und somit der Magirus GmbH aus der Iveco Group, die bereits zum Jahreswechsel vollzogen wurde. Der Markenname „Magirus“ wurde im Zuge der Ausgliederung an die Magirus GmbH übertragen. Die Namensänderung hat keinerlei Auswirkungen auf die interne rechtliche Organisation; für Mitarbeitende, Geschäftspartner und Kunden ändert sich durch die Namensänderung nichts, so der Nutzfahrzeughersteller. „Die Namensänderung zur Iveco Deutschland AG bietet die Chance, die Marke Iveco in Deutschland noch sichtbarer zu machen – ohne dabei Bewährtes aufzugeben und gleichzeitig eine klare Abgrenzung zur Marke Magirus zu schaffen“, erklärt Christian Sulser, Vorstandsvorsitzender der Iveco Deutschland AG.