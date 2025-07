Magna Tyres setzt KI-gestützten Chatbot auf Website ein

Magna Tyres begrüßt kaufende und potenzielle Kunden auf seiner offiziellen Website jetzt mit einem KI-gestützten Chatbot. Das neue Tool biete Kunden „umgehende Unterstützung in allen Sprachen“, schreibt der OTR-Reifenspezialist aus den Niederlanden in einer Mitteilung und ergänzt: „Der Chatbot stellt einen großen Schritt nach vorne in der Kundenservicestrategie von Magna Tyres dar und stellt sicher, dass Besucher schnelle, konsistente und hilfreiche Antworten erhalten, unabhängig von Zeitzone, Standort oder Sprache. Der Kundenservice ist der Kern unseres Markenversprechens“, unterstreicht Robert Gruijters, bei Magna Tyres als Head of Marketing verantwortlich.